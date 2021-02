Die drei Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Schorndorf und Tübingen forderten in einem gemeinsamen Appell am Dienstag eine kontrollierte Öffnung der Innenstädte noch im Februar.

Richard Arnold (CDU), Matthias Klopfer (SPD) und Boris Palmer (Grüne) wollen eine Öffnung der Innenstädte unter strengen Hygienevorschriften. Nach zehn Wochen Lockdown brauche es für den Handel eine sofortige Rettung. "Sonst erleiden unsere Städte einen irreparablen Schaden an Substanz und Seele", so die drei Oberbürgermeister in ihrem gemeinsamen Appell am Tag vor dem nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern.

Lockdown und Ausgangsbeschränkung: Die leere Innenstadt von Schwäbisch Gmünd im Dezember (Archivbild) onw-images, Marius Bulling

Sie schlagen Hygienekonzepte mit FFP2- oder OP-Masken vor, strikte Vorgaben für die Zahl zugelassener Personen in einem Geschäft und Terminvereinbarungen. So könne eine Öffnung pandemiekonform aussehen. Friseure beispielsweise könnten zunächst immer nur einen Kunden pro Raum bedienen. Größere Kaufhäuser oder Baumärkte könnten den Einlass an einen negativen Schnelltest koppeln. Und Menschen älter als 65 Jahre sollten ein reserviertes Zeitfenster zum Einkaufen bekommen, um ihr Risiko von Infektionen zu senken.

Forderung nach Lockerungen auch aus Heidenheim

Auch Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg (CDU) hat sich für Lockerungen ausgesprochen, die sich an Inzidenzzahlen und Krankenhauskapazitäten orientieren. Der Landkreis Heidenheim hat derzeit einen der bundesweit niedrigsten Inzidenzwerte mit 26 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Es sei spürbar, dass sich die Menschen im Umgang mit dem Lockdown immer schwerer täten, das könne nicht sechs bis acht Wochen so weitergehen, so der Oberbürgermeister.

Ulms Oberbürgermeister für Öffnungen ab März

Auch bei einem Inzidenzwert von 62 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner funktioniere derzeit die Nachverfolgung, sagt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Er fordert erste Öffnungsschritte für den Handel ab März, ab Ostern müsse auch die Gastronomie öffnen dürfen. Wenn erst im Mai diese Schritte erfolgen, gäbe es viele Läden nicht mehr. Das müsse man verhindern.