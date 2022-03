OB-Kandidaten stellen sich vor

In Aalen und Heidenheim stellen sich am Dienstagabend die Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahlen vor. In Heidenheim wird am 20. Juni ein neuer OB gewählt, in Aalen am 4. Juli. Im Naturtheater stellen sich ab 18 Uhr die vier Heidenheimer OB-Kandidaten vor. 260 Plätze sind vorab verlost worden, weitere Interessierte konnten sich für einen Livestream anmelden. In Aalen stellen sich die insgesamt sieben Anwärter geladenen Wirtschaftsvertretern in der Ostalb-Arena vor. Eine Übertragung im Internet gibt es nicht, dafür aber eine weitere offizielle Kandidatenvorstellung am 22. Juni.