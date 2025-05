Die Menschen in Schwäbisch Gmünd haben entschieden: Richard Arnold (CDU) bleibt in den nächsten acht Jahren Oberbürgermeister der 64.000-Einwohner-Stadt.

Richard Arnold (CDU) ist weiterhin Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) - und geht damit in seine bereits dritte Amtszeit. Mit knapp 75 Prozent der Stimmen lag er deutlich vor den Mitbewerbenden: Dario Thiem (Grüne) erreichte gut 22 Prozent, Almaith Lyons (Die Partei) gut 2 Prozent.

Als der frischgebackene Wahlsieger Richard Arnold auf den Balkon des Gmünder Rathauses tritt, wird er von Klatschen und Jubeln empfangen. Viele Menschen sind am Sonntagabend bei strahlendem Sonnenschein in die Innenstadt gekommen. Einige hatten die Auszählung der Stimmen vor Ort verfolgt.

Arnold und die Sonne strahlen um die Wette: Mit knapp 75 Prozent der Stimmen ist der Amtsinhaber im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. SWR Frank Wiesner

Arnold, der selbst in Schwäbisch Gmünd geboren wurde, wirkt zufrieden. Seit 16 Jahren schon ist er im Amt. Acht weitere stehen ihm bevor. Vom Balkon aus beteuert er: "Ich bin Bürgermeister für alle Gmünderinnen und Gmünder."

Für Arnold ist es das Ende eines langen Wahlkampfs. Insgesamt 35 Wahlkampfveranstaltungen hat er besucht. Ausruhen kann sich der 66-Jährige jetzt jedoch trotz des Wahlsiegs nicht. Für ihn geht es nun darum, Schwäbisch Gmünd als attraktiven Standort zu sichern und Unternehmen vor Ort zu halten.

Bereit für eine dritte Amtszeit: Der amtierende Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold. Stadt Schwäbisch Gmünd

Im vergangenen Jahr hatte Bosch angekündigt, rund 2.000 Stellen am Gmünder Standort zu streichen. Zudem will der Spielfigurenhersteller Schleich seinen Hauptsitz von Schwäbisch Gmünd nach München verlagern. Und in der Innenstadt nimmt der Leerstand zu. Themen, die Arnold in seiner dritten Amtszeit anpacken will.

Erneut geringe Wahlbeteiligung

Die meisten Stimmen gab es für Wahlsieger Arnold in den Stadtteilen Degenfeld (88 Prozent), Herlikofen (82 Prozent) und Bargau (81 Prozent). Herausforderer Dario Thiem von den Grünen holte die meisten Stimmen in der Gmünder Innenstadt (29 Prozent) und in Lindach (24 Prozent). Almaith Lyons erzielte ihr bestes Ergebnis iin Bettringen (3 Prozent).

Mehr als 46.600 Gmünderinnen und Gmünder waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung war allerdings schon wie 2017 mit 38 Prozent nicht besonders hoch. Damals lag sie sogar noch zwei Prozentpunkte niedriger.

CDU-Landeschef Hagel gratuliert zum Wahlsieg

Der Landesvorsitzende der CDU, Manuel Hagel, gratulierte dem Wahlsieger am Abend. "Richard Arnold steht für eine Politik, die die Menschen mitnimmt." Arnold habe Schwäbisch Gmünd in den letzten 16 Jahren mit Weitblick in die Zukunft entwickelt, so Hagel weiter. "Er hört zu, geht auf die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und findet Lösungen. Auf die weitere Zusammenarbeit mit Richard Arnold freue ich mich sehr!" Zum Wahlkampfabschluss von Arnold hatte Hagel seinen Parteikollegen in Schwäbisch Gmünd am Samstag auch vor Ort unterstützt.

Unter die Gratulanten hat sich am Abend auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gemischt. Für Arnold ein wichtiger Verbündeter: Palmer, Arnold und ihr Esslinger Amtskollege Matthias Klopfer (SPD) hatten mit einem offenen Brief an den ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Schlagzeilen gemacht. Darin forderten sie einen umfassenden Bürokratieabbau.