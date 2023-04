per Mail teilen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Ulmer Gemeinderat, Martin Ansbacher, will Ulmer Oberbürgermeister werden. Das gab er am Mittwoch bekannt.

Er ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat Ulm, er ist Kreisvorsitzender der SPD - nun will er Oberbürgermeister werden. Martin Ansbacher gab am Mittwoch bekannt, dass er Amtsinhaber Gunter Czisch herausfordern will.