Wenn der Oberbürgermeister von Giengen in den Urlaub geht, dann gibt er seinen Parkplatz frei. Wer will, kann sein Fahrzeug dort hinstellen - zumindest zwei Stunden lang.

Gehen Angestellte in den Urlaub, schreiben die meisten eine Abwesenheitsnotiz für ihr E-Mail-Programm. Geht Dieter Henle (parteilos), Oberbürgermeister von Giengen im Kreis Heidenheim, in Urlaub, hat er noch eine weitere Nachricht: Er hängt ein Schild an seinen Parkplatz mit den Worten: "Sie dürfen hier parken. Ich bin im Urlaub! Herzlichen Gruß, Ihr OB Dieter Henle".

Parkplatz in Giengen während des Urlaubs freigegeben

Der Parkplatz des Stadtoberhauptes befindet sich auf einem öffentlichen Parkplatz hinter dem Giengener Rathaus, nur wenige Meter von der Fußgängerzone entfernt. Rund 30 Autos stehen dort regulär, auch an einem heißen Sommertag herrscht ein Kommen und Gehen, und tatsächlich ist auch der Parkplatz des Oberbürgermeisters belegt.

"Ja, wir nutzen den Parkplatz", erklären Passantinnen und Passanten, und eine junge Frau mit ihrem Sohn an der Hand lacht: "Es ist schon auch cool, mal auf dem Parkplatz des Oberbürgermeisters zu stehen."

Hinter dem Rathaus und damit nur wenige Meter von der Fußgängerzone in Giengen entfernt befindet sich der Parkplatz von OB Dieter Henle. Während er im Urlaub ist, kann sein Stellplatz trotzdem genutzt werden. SWR Christine Janke

Positive Reaktionen auf Aktion des Oberbürgermeisters

In den sozialen Medien wird OB Henle mit hunderten positiven Kommentaren gefeiert: Super, bürgernah, nachahmenswert, ist der Tenor der Nutzerinnen und Nutzer. Auch in Giengen äußern sich die Menschen positiv. "Das ist doch super, wenn der Parkplatz frei ist, wenn er nicht da ist, kann man ihn nutzen", heißt es immer wieder von Passanten. Einziger Einwand: Ein paar Parkplätze mehr könnten es schon sein in der Innenstadt.

Weniger Parkplätze seit saniert wird

Das sieht der stellvertretende OB von Giengen, Alexander Fuchs, ähnlich: "Die Parkplatzsituation ist tatsächlich etwas knapper geworden. Seit der Sanierung sind Stellplätze weggefallen und die Innenstadt ist belebter geworden," erklärt er. Da sei ein weiterer Parkplatz willkommen.

Parkplatz frei! Wer bis zum 3. September in der Innenstadt von Giengen parken möchte, darf den Parkplatz des Oberbürgermeisters benutzen. So lange ist er noch im Urlaub. SWR Christine Janke

Parkplatzfreigabe-Freigabe hat Tradition

Das erste Mal ist es nicht, dass der OB den Parkplatz freigibt. Mit seinem Amtsantritt vor sechs Jahren hat er die Neuerung ins Leben gerufen. Sie sei mittlerweile eine Tradition, mit der er den Bürgerinnen und Bürgern etwas zurückgeben wolle. Und diese schätzen ihn dafür: "Ein ganz feiner Mann", erklärt ein Passant, das dürfe der OB ruhig hören.

Keine Parkgebühren in Giengen

Insgesamt dürfte die Parkplatzsituation bei manchem Städter Neid aufkommen lassen: In Giengen ist das Parken kostenlos, allerdings ist es auf zwei Stunden begrenzt. Danach hilft nur wegfahren. Ob andere Städte dem Giengener Vorbild folgen, kann OB-Stellvertreter Fuchs nicht sagen.

Möglicherweise seien in anderen Gemeinden die Parkplätze der Verwaltung gar nicht frei zugänglich. In Giengen sei es praktisch, weil sich der exklusive Stellplatz auf einem öffentlichen Parkplatz befindet. Bis zum 3. September darf dort noch jeder parken, dann ist der Urlaub des OB zu Ende.