Der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, Richard Arnold (CDU), ist für eine kontrollierte Öffnung der Innenstädte im Februar. Zusammen mit den Stadtoberhäuptern von Tübingen und Schorndorf hat Arnold einen Appell "Rettet die Innenstädte" an Bund und Land verfasst. Unter kontrollierter Öffnung verstehen die Oberbürgermeister eine FFP2-Maskenpflicht in den Geschäften sowie Personenbegrenzungen und Terminvereinbarungen. Friseure sollen nur einen Kunden bedienen, Kaufhäuser und Baumärkte am Eingang Schnelltests anbieten, daneben soll es Zeitfenster für Senioren geben. "So wie jetzt kann es nicht weitergehen", heißt es in dem Schreiben wörtlich. Die Stadtoberhäupter befürchten durch Insolvenzen und Leerstände einen irreparablen Schaden an Substanz und Seele in den Stadtzentren. Eine Rettung sei mit klugen Schutzkonzepten möglich, heißt es. Auch Kultureinrichtungen sollen mit Maskenpflicht, Voranmeldung und Flächenvorgabe für Besucher wieder öffnen dürfen.