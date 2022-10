"Heute ist Streiktag!" - Mit diesem Ruf haben rund 300 Beschäftigte der Universitätsklinik Ulm am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Die Aktion ist der Auftakt zu Warnstreiks in dieser Woche an allen Universitätskliniken in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen.