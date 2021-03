per Mail teilen

Die von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen der Corona-Maßnahmen würden derzeit nur in wenigen Landkreisen der Region greifen. Die Inzidenzwerte sind teilweise zu hoch für Lockerungen.

Lockerungen in Sicht: Aber in Ulm und benachbarten Landkreisen sind die Inzidenzwerte derzeit noch zu hoch SWR Sarah Umla

So soll etwa der Einzelhandel erst wieder öffnen, wenn die Zahl der Infektionen stabil unter 50 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt. Diesen 7-Tage-Inzidenzwert unterschreiten derzeit nur die Kreise Dillingen und Donau-Ries und der Ostalbkreis. Hier wäre also eine schrittweise Öffnung von Geschäften möglich. Allerdings mit einer Begrenzung von einem Kunden pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Viele Kreise mit zu hohen Inzidenzwerten

Im Kreis Heidenheim liegt der Inzidenzwert laut Gesundheitsamt bei derzeit 54,1 - also knapp über Grenze für weiterreichende Öffnungen.

Die Kreise Biberach, Alb-Donau, Neu-Ulm, Günzburg und die Stadt Ulm haben derzeit Inzidenzwerte zum Teil weit über 50. Hier käme eine Öffnung derzeit also nicht in Frage. Dennoch hält Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch die Lockerungen für einen Schritt in die richtige Richtung. Er begrüßte vor allem das Abrücken von einem Inzidenzwert von 35 als Voraussetzung für weitere Öffnungen.

"Die Länge der Diskussion hat gezeigt, wie schwer sich alle getan haben. Für mich ist das Entscheidende, dass zwischen 50 und 100 eine Perspektive da ist." Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch

Es liege jetzt an uns allen, so Czisch, dass wir mit Disziplin nachhaltig unter einen Inzidenzwert von 50 kommen.

Draußen sitzen, die Sonne und einen Kaffee genießen. Darauf müssen wir noch lange warten. SWR Torsten Blümke

Hoteliers und Gastronomie verärgert

Im Café im Freien aus einer richtigen Tasse seinen Kaffee genießen, das soll frühestens ab dem 22. März wieder möglich sein. Daher ist die Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Alb-Donau, Karin Krings, sauer.

"Für uns ist das alles andere als eine Öffnungsperspektive. Im Moment sieht es so aus, als ob ganz viel Lebenswerke kaputt gehen." Karin Krings, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Alb-Donau

IHK wünscht sich mehr Mut

Allein im Bereich der Industrie und Handelskammer Ostwürttemberg sind 650 Betriebe akut von der Insolvenz bedroht. Markus Schmid ist bei der IHK zuständig für die Coronahilfen. Er begrüßt zwar diese erste Öffnungsperspektive für einige Betriebe, hätte sich aber mehr Mut gewünscht.

"Wir wünschen uns einen Strategiewechsel. Lieber schauen, wie ist das tatsächliche Infektionsrisiko in den Betrieben. Wenn man das machen würde, könnte man schneller mehr öffnen." Markus Schmid, IHK Ostwürttemberg

Ist mit den aktuellen Lockerungsperspektiven unzufrieden: Der Präsident der IHK Ulm, Jan Stefan Roell IHK Ulm

Die Regelungen wie Einkaufen mit Termin seien gut gemeint, helfen aber nicht weiter, sagt auch der Ulmer IHK-Präsident Jan Stefan Roell.

"Aus unserer Sicht ist das viel zu kompliziert und wird genauso wenig Effekt haben wie 'Call and Collect', was unseren Betrieben nicht geholfen hat. Es ist nicht einzusehen, dass die Betriebe, in denen die Ansteckungsgefahr gering ist, nicht öffnen dürfen." Jan Stefan Roell, Präsident der IHK Ulm

Positive Reaktion vom Sportdachverband

Dem Dachverband "Sportkreis Ostalb" gehören 356 Sportvereine an. Der Vorsitzende, Manfred Pawlita, wertet die kommenden Lockerungen als ein positives Signal. Das sei die Perspektive, die man brauche, um Kinder- und Jugendsport, um überhaupt wieder Sport im Verein machen zu können.