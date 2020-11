Wegen der Corona-Pandemie haben die Gewerkschaften auch in der Region auf große Kundgebungen und Feiern verzichtet. In Ulm demonstrierten auf dem Münsterplatz rund 150 Menschen für Arbeitnehmerrechte. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis linker Gruppen. In Schwäbisch Gmünd gingen Gewerkschafter mit Transparenten durch die Stadt. In Aalen hatte die IG Metall eine Podiumsdiskussion organisiert, die im Internet übertragen wurde.