Zum Faschingsauftakt am 11.11. veranstalten viele Zünfte in der Region allenfalls kleine coronakonforme Aktionen. So verteilen im Kreis Dillingen die Höchstädter Schlossfinken und die Faschingsgesellschaft Laudonia Lauingen an ihre 600 Mitglieder kleine Päckchen als "Fasching in der Tüte". Mit den Party-Assecoires könne jeder zuhause feiern, hieß es. Der Kuhbergverein in Ulm will um 11.11 Uhr ein Fasnetsvideo veröffentlichen.