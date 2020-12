Das Land will im Ostalbkreis zunächst nur ein Impfzentrum errichten - und zwar in der Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen. Der Kreis hatte für einen zweiten Standort einen Platz in Schwäbisch Gmünd vorgeschlagen. Glücklich ist man im Ostalbkreis mit der Entscheidung nicht, so viel lässt Landrat Joachim Bläse (CDU) in einer Mitteilung durchblicken. Er hatte mit zwei Impfzentren gerechnet, immerhin sei der Ostalbkreis von der Fläche der drittgrößte Landkreis in Baden-Württemberg. Die Planungen für den Standort Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen wolle man aber jetzt angehen. Vorstellbar sei auch, gemeinsam mit dem angrenzenden Rems-Murr-Kreis ein weiteres Impfzentrum zu betreiben. Unterdessen hat der Ostalbkreis beim Land drei mobile Impfteams beantragt, die unter anderem Menschen in Pflegeheimen impfen sollen.