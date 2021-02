per Mail teilen

Im Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer damals 14-Jährigen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) gibt es nun doch einen sogenannten "Deal". Das berichtet am Samstag die "Südwest Presse". Die fünf angeklagten jungen Männer hatten vor dem Ulmer Landgericht Geständnisse abgelegt. Diese waren die Voraussetzung für den "Deal", der das Verfahren zu einem schnelleren Abschluss bringt. Vor drei Wochen hatten die Anwälte der Angeklagten ein solches Verfahren noch abgelehnt. Nun hat man sich laut Zeitung auf einen Strafrahmen geeinigt. Am kommenden Montag werden - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen. Der jüngste Angeklagte bekommt die Chance auf einen Täter-Opfer-Ausgleich. Die vier anderen Angeklagten müssen mit Freiheitsstrafen zwischen zwei und drei Jahren rechnen.