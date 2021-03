per Mail teilen

Partei- und Unionskolleg*innen aus der Region bewerten den Rückzug des unter Korruptionsverdacht stehenden CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein als folgerichtig und nicht überraschend.

Georg Nüßlein (CSU) geht über einen Flur zu seinem Bundestagsbüro, während dieses durchsucht wird. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Anwalt des CSU-Politikers aus dem Wahlkreis Neu-Ulm/Günzburg hatte am Freitag mitgeteilt, sein Mandant werde nicht erneut für den Bundestag kandidieren. Außerdem lege Nüßlein sein Amt als Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag endgültig nieder.

Partei- und Unionskolleginnen sowie -kollegen aus der Region bewerten den Rückzug des unter Korruptionsverdacht stehenden CSU-Bundestagsabgeordneten aus der Politik als folgerichtig und nicht überraschend. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter aus Aalen zeigte sich aber tief enttäuscht, dass Nüßlein nicht auch sein Mandat im Bundestag sofort ablege. Sich in Pandemiezeiten an einem Deal mit Schutzmasken zu bereichern, wie es jetzt im Raum steht, sei "hahnebüchen".

"Das ist unredlich und es zerstört das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik." CDU-Abgeordneter Roderich Kiesewetter aus Aalen

Er selbst verzichte komplett auf Nebeneinkünfte, sagte Kiesewetter dem SWR. Solange die Ermittlungen laufen, gilt zwar die Unschuldsvermutung, betont Ronja Kemmer, Bundestagsabgeordnete der CDU für den Wahlkreis Ulm. Doch sollten sich die Vorwürfe gegen Nüßlein bewahrheiten, sei das für die Union nicht tragbar.

"Das geht gar nicht! Solche Praktiken haben in unserer Unionsfamilie nichts zu suchen." CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer aus Erbach im Alb-Donau-Kreis

Hintergrund des Rückzugs von Nüßlein sind Vorwürfe gegen den CSU-Politiker, dass er über eine Beratungsfirma mehr als 600.000 Euro für die Vermittlung staatlicher Aufträge an einen Schutzmasken-Hersteller kassiert haben soll. Der Bundestag hatte einstimmig die Immunität von Nüßlein aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte nach Razzien von einem Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern gesprochen. Nüßlein hatte sein Amt als Fraktionsvize zunächst ruhen lassen.

"Aufgrund des komplexen Sachverhalts mit Auslandsbezug rechne ich nicht damit, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in den nächsten Wochen abgeschlossen sind", teilte Nüßlein nun mit. "Das Ermittlungsverfahren stellt für meine Familie und für meine Partei, die ich fast 20 Jahre mit vollem persönlichen Einsatz im Bundestag vertreten habe, eine ganz erhebliche Belastung dar."

Ermittlungen laufen weiter

Noch klären die Münchner Ermittler, wie genau die mögliche Provision in Höhe von 660.000 Euro zu Nüßleins Firma "Tectum Holding" gekommen sein könnte. Verschiedene Firmen in Liechtenstein und in der Karibik könnten dabei eine Rolle gespielt haben.

Ermittler hatten am Donnerstag vor einer Woche Büros und Wohnungen von Unions-Fraktionsvize Nüßlein durchsucht. Der Bundestag hatte zuvor die Immunität des Abgeordneten aufgehoben. (Archivbild) Imago IMAGO / Future Image

Nüßlein weist Vorwürfe zurück

Unmittelbar nach den Durchsuchungen hatte Nüßlein zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen. Führende Unionspolitiker verlangten jedoch eine klare Aussage Nüßleins zu den Vorgängen. Der CSU-Politiker gehört dem Bundestag seit 2002 an, seit 2014 ist er stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Der Rechtsanwalt des Bundestagsabgeordneten wies erneut die Vorwürfe zurück.