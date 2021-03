Der CSU-Politiker Georg Nüßlein lässt aufgrund der Korruptionsermittlungen gegen ihn sein Amt als Unionsfraktionsvize ruhen. Dies teilte der Anwalt Nüßleins am Freitag mit.

Nüßlein bestreitet weiterhin die Vorwürfe gegen ihn. Es sei derzeit aber noch nicht absehbar, wann sich Nüßlein "im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern kann", betonte Rechtsanwalt Gero Himmelsbach.

Georg Nüßlein (CSU) geht über einen Flur zu seinem Bundestagsbüro, während dieses durchsucht wird. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka

Gegen den 51-jährigen Krumbacher aus dem Landkreis Günzburg wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt. Nüßlein soll 650.000 Euro Vermittlungsprovision erhalten und nicht versteuert haben.

Vorwürfe "lückenlos aufklären"

CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte Nüßlein zur Klärung der Vorwürfe auf. "Hier werden schwere Vorwürfe erhoben", sagte Blume der "Augsburger Allgemeinen" vom Samstag. Diese müssten "lückenlos aufgeklärt werden."

Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte am Donnerstag deswegen 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt. Weitere Angaben machten die Ermittler auch am Freitag nicht.