Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge in Blaustein-Arnegg

Der Alb-Donau-Kreis hat in der Mehrzweckhalle in Blaustein-Arnegg vorsorglich eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Sie bietet Platz für bis zu 150 Menschen.

Ob in der Halle tatsächlich Flüchtlinge untergebracht werden müssen, sei allerdings zum jetzigen Zeitpunkt unklar, so das Landratsamt. Man wolle jedoch gerüstet sein, falls sich der Zustrom aus dem Kriegsgebiet erhöhe, heißt es.

"Die Unterbringung von Geflüchteten in Sporthallen oder ähnlichen Gebäuden ist für uns wirklich die Ultima Ratio. Aber die Lage in der Ukraine verschlimmert sich leider täglich und wir müssen uns auf eine dynamische Entwicklung der Flüchtlingszahlen vorbereiten."

Helfer des Katstrophenschutzes haben die Notunterkunft in der Arnegger Mehrzweckhalle eingerichtet. z-media, Ralf Zwiebler

Helfer des Katastophenschutzes richteten Halle ein

Rund 70 Helfer von DRK, Arbeiter-Samariter-Bund und Technischem Hilfswerk haben am Samstag die Notunterkunft mit Betten und Trennwänden eingerichtet. Bislang finden Ukraine-Flüchtlinge Platz in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises. Auch andere Kreise haben mittlerweile solche Notunterkünfte geschaffen, so etwa der Kreis Heidenheim in der Sporthalle beim Berufsschulzentrum in Heidenheim oder der Kreis Neu-Ulm in der Sporthalle am Schulzentzrum Pfuhl.

Die Notunterkunft in Blaustein-Arnegg (Alb-Donau-Kreis) bietet Platz für bis zu 150 Menschen. LRA Alb-Donau-Kreis

Erste Zuweisung aus der LEA

Bislang kamen viele ukrainische Kriegsflüchtlinge auf direktem Weg in den Alb-Donau-Kreis und fanden eine Unterkunft bei Bekannten, Angehörigen und Privatleuten. Am Freitag kamen die ersten 14 ukrainischen Kriegsvertriebenen aus einer der vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen (LEA) in den Landkreis. Dabei handelt es sich vorwiegend um Frauen, Kinder und Jugendliche, die in einer Gemeinschaftsunterkunft des Kreises untergebracht wurden, heißt es in der Mitteilung. Vor ihrem Einzug in die Unterkunft wurden alle auf eine Corona-Infektion getestet.

Weitere Kriegsflüchlinge werden erwartet

Für die kommende Woche erwartet die Kreisverwaltung weitere Zuweisungen aus den LEAs. Die Ankommenden werden vorerst ebenfalls in den Gemeinschaftsunterkünften unterkommen können. Aktuell gebe es noch ausreichend Plätze. so das Landratsamt in Ulm. Zudem arbeitet die Behörde mit Hochdruck daran, weitere Gebäude anzumieten oder vorzubereiten.