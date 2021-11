Der Notruf von Polizei und Rettungsleitstellen ist am Donnerstagmorgen auch in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller ausgefallen. Inzwischen funktioniert er laut den Behörden wieder. Die Notrufe 110 und 112 waren am Donnerstagmorgen vielerorts nicht erreichbar. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Ulm sagte dem SWR, der Notruf habe nach gut einer Stunde, so gegen 6 Uhr, zwar wieder funktioniert. Er sei allerdings längere Zeit instabil gewesen. Außerdem seien Notrufe von Konstanz bis Kiel in Ulm eingegangen, das seien Anrufe weit über den Zuständigkeitsbereich hinaus gewesen. Die Ursache für den Ausfall ist noch unbekannt. Das Innenministerium hatte eine Information an die Bevölkerung über Handy-Apps und Radio weitergeleitet. Die örtlichen Polizeidienststellen waren telefonisch erreichbar, auch die Feuerwehrhäuser waren besetzt.