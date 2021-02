Wegen des Missbrauchs von Notrufen und Drohungen hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag einen jungen Mann aus Senden (Kreis Neu-Ulm) in die Psychiatrie gebracht. Der 22-Jährige soll zuvor neun Mal den Polizei-Notruf gewählt haben, um sich über Deutschland und die Polizei zu beschweren. Als Beamte ihn aufsuchten, drohte er mehrere Straftaten an, so die Polizei. Ein Gericht muss die vorläufige Einweisung ins Krankenhaus nun überprüfen.