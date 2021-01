per Mail teilen

Mehrere Notrufe haben in der Silvesternacht die Polizei in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm und die Rettungsleitstelle Donau/Iller beschäftigt. Die Anrufe kamen aus einer Telefonzelle in Vöhringen. Die Beamten und Rettungskräfte wurden bei den Anrufen beschimpft und beleidigt. Rad- und Fußspuren im Schnee führten schließlich zu den Tätern: zwei 17-Jährige, die sich nun wegen Missbrauchs von Notrufen verantworten müssen.