Die Polizei musste am Samstagmorgen einen betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen, der nur mit Unterhosen und Schuhen unterwegs war. Der 26-Jährige hatte zuvor in einem Fahrstuhl in einem Haus in der Ulmer Oststadt seine Notdurft verrichtet und das Treppenhaus beschmiert. Eine Bewohnerin rief die Polizei. Der Betrunkene hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut und durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.