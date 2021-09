Notärzte beziehen neue DRK-Wache

Die Notärzte der Universitätsklinik Ulm sind in die neue DRK-Wache am Eselsberg umgezogen. Dies werde die Ausrückzeit bei einem Einsatz weiter verkürzen, teilte das Klinikum heute mit. Das neue Dienstzimmer befindet sich direkt neben der Garage für den Notarztwagen. Geht ein Notruf ein, müssen Fahrer und Ärztin oder Arzt nur ins Auto steigen und können ohne Zeitverzug zum Einsatzort fahren. Bislang waren die Notärzte in der gegenüberliegenden Chirurgie stationiert. Das sei zwar auch nur ein Fußweg von ein paar hundert Metern bis zur neuen Wache entfernt gewesen, doch im Notfall würden Sekunden entscheiden, heißt es in der Mitteilung. In der Stadt gibt es insgesamt drei Notarztstandorte: am Oberen Eselsberg, am Michelsberg und am Kuhberg, die alle von Medizinern des Klinikums besetzt werden. Pro Jahr haben sie rund 5.800 Einsätze.