Gmünder CDU-Abgeordneter Barthle: Abschiedsrede im Bundestag

Mit der Ära Merkel endet auch die sogar noch etwas längere Ära Barthle: Wie fühlt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Schwäbisch Gmünd, Norbert Barthle in seinen letzten Tagen in Berlin?

Nach 16 Jahren als Kanzlerin hört Angela Merkel auf. Abschied nehmen heißt es auch für den 69 Jahre alten CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd. Er ist außerdem Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie fällt sein Fazit nach 23 Jahren in der Bundespolitik aus?

SWR: Herr Barthle, fällt Ihnen der Abschied nach 23 Jahren im Bundestag leicht oder schwer?

Norbert Barthle: So richtig habe ich mich noch nicht damit auseinander gesetzt. Aber es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn man nach langen Jahren die letzte Sitzungswoche an sich vorüberziehen sieht. Ich darf am Freitag noch eine Abschiedsrede halten. Und dann ist die parlamentarische Tätigkeit beendet für mich. Jetzt beginnt die Sommerpause und damit finden auch keine Sitzungen mehr statt. Vor der Wahl haben wir noch zwei Sitzungstage. Da kommen wir noch mal zusammen und dann erst wieder zur konstituierenden Sitzung des neuen Parlaments.

Worüber sprechen Sie in Ihrer Abschiedsrede?

Ich werde ein bisschen die 23 Jahre Revue passieren lassen und dort vor allem auch zu Haushaltsthemen sprechen. Zum Thema Staatsverschuldung. Wir haben jetzt eine exorbitant hohe Neuverschuldung durch Corona, und das werden schwierige Jahre werden für die Haushälter. Und da werde ich einen Appell loswerden.

Da können Sie ja froh sein, dass Sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen!

In der Tat werden es aus Haushaltssicht schwierige Jahre werden. Da gibt es vieles zu tun und da stehen einige schwierige Aufgaben bevor. Also insofern wird den neuen Kollegen die Arbeit nicht ausgehen.

Sind Sie zufrieden, Herr Barthle, mit Ihrer persönlichen Politik-Bilanz? Haben Sie erreicht, was Sie wollten?

Das kann ich so sagen. Meine Zeit wurde geprägt durch die Tätigkeit im Haushaltsausschuss. Da war für mich immer das Ziel, keine neuen Schulden mehr zu machen, die schwarze Null zu erreichen. Das haben wir geschafft, 2014. Und dann durfte ich ja in der letzten Periode bereits schon als Staatssekretär ins Verkehrsministerium wechseln und in dieser Periode ins BMZ (Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Ich habe also auch die andere Seite der Parlamentsarbeit kennengelernt, die Seite von der Regierungsbank aus. Damit hat sich für mich das vollendet, was ich mir am Anfang meiner Tätigkeit erträumt hatte.

Sie bringen in Ihre Heimatstadt noch ein Abschiedsgeschenk mit aus Berlin, zwei Millionen Euro vom Bund. Ihr Verdienst?

Es ist nie das Verdienst eines einzelnen, da gehören immer mehrere dazu. Ich habe mich dafür eingesetzt. Die Haushalter haben es dann so entschieden. Aber ich bin dankbar, dass es noch geklappt hat.

Da geht es um das Bauprojekt Sonnenhügel in Schwäbisch Gmünd. Wieso haben Sie sich speziell dafür so eingesetzt?

Das ist ein Gebiet in der Stadt Schwäbisch Gmünd, das umgewandelt wurde, nachdem die Amerikaner abgezogen sind und das Zug um Zug zu einem neuen Wohnquartier entwickelt wird. Da steckt noch viel Potenzial drin und das ist aller Mühen wert.

Wie sehen Sie eigentlich Merkels Abschied aus der Politik? Es scheint ja recht unsentimental voranzugehen, wenig Emotionen wie auch in ihrer Regierungszeit. Oder gibt es hinter den Kulissen doch große Gefühle?

Ich glaube, sie selber ist ja schon eine, die immer sehr rational handelt und sehr ruhig und gelassen bleiben. Man bringt Frau Merkel niemals aus der Fassung, das gelingt niemandem. Aber ich denke schon, dass auch sie auf eine Zeit zurückblicken kann, die geprägt war von großen Krisen. Es war schon eine schwierige Zeit. Aber ich glaube, viele werden sie vermissen. Man hört jetzt schon aus Europa, dass gerade ihre ruhige, sachliche Art sehr vermisst werden wird. Wir werden das auch in Deutschland im Parlament sehen. Sie wird eine große Lücke hinterlassen.