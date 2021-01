Veranstaltung in Corona-Zeiten

Veranstaltung in Corona-Zeiten Gartenmesse im Klosterhof Ulm-Wiblingen

Die Gartenbranche blüht auf in der Corona-Krise. Die Umsätze sind gewachsen, sagen die Veranstalter der Gartenmesse DiGa in Ulm-Wiblingen. Zur dreitägigen Messe in Ulm kamen dennoch weniger Besucher als erwartet.