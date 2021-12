Ein Unbekannter hat am Heiligabend in UIm eine Parkkralle am Auto einer Frau angebracht und sie so am Weiterfahren gehindert. Laut Polizei hatte die Frau auf einem privaten Stellplatz geparkt, um einem Bekannten Essen vorbeizubringen. Die Parkkralle musste aufgeflext werden. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung.