Stabenfest ist jetzt immaterielles Kulturerbe

Das Nördlinger Stabenfest gehört ab sofort zur Liste des Immateriellen Kulturerbes in Bayern. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das Kinderfest im Mai wieder stattfinden. Das teilte die Stadtspitze am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit. Oberbürgermeister David Wittner (parteilos) erklärte, das Stabenfest sei eine jahrhundertealte Tradition, die ganz tief in der Bevölkerung verankert sei. Deshalb sei es fast schon eine "logische Konsequenz", das Fest in die Liste des Immateriellen Kulturerbes in Bayern aufzunehmen. Dafür sei man sehr dankbar. Laut der Stadt ist das Stabenfest das älteste Kinderfest in Deutschland. Es lässt sich bis ins Jahr 1406 zurückverfolgen. In einem Rechenbuch der Stadt war damals ein Geldbetrag vermerkt - als Ausgabe für einen Ausflug und Tanz der Schulkinder. Nach der Corona-Pause wird es am 16. Mai wieder den Festumzug der mehr als 2.000 Schulkinder durch die historische Altstadt geben. Bereits am 13. Mai öffnen Vergnügungspark und Festzelt.