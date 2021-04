Die Stadt Nördlingen sagt das für Juni geplante große Volksfest auf der Kaiserwiese auch in diesem Jahr ab. Stattdessen soll die Nördlinger Mess‘ kleiner und eher wie früher in der Altstadt stattfinden.

Kein großer Rummel, kein Festzelt. Wegen Corona sei nun eine Alternative in Vorbereitung, teilte die Nördlinger Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Mess‘ ungefähr so, wie sie bis 1963 üblich war, mit vielen kleinen Verkaufsständen in der Altstadt, kleinere Konzerte von Musikkapellen und eine erweiterte Außengastronomie auf öffentlichen Plätzen und Grünanlagen. Oberbürgermeister Wittner erklärte, die jüngsten Aussagen von Aerosolforschern zur extrem geringen Ansteckungsgefahr an der frischen Luft machten Hoffnung. Die verkleinerte Nördlinger Mess soll vom 5. bis 14. Juni stattfinden.