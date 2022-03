Innenstadt für unangemeldete Demonstration gesperrt

per Mail teilen

Die Stadt Nördlingen hat Teile der Innenstadt für die Freitagabend zu erwartende, unangemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gesperrt. Grund ist eine zeitgleich angemeldete Demo von Befürwortern der Corona-Maßnahmen. Die Stadt will nach eigenen Angaben ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen verhindern. Trotz des bislang weitgehend friedlichen Verlaufs der Demonstrationen gegen die Corona-Regeln berge eine direkte Begegnung von Gegnern und Befürwortern ein unkalkulierbares Eskalationspotential. Da die Versammlung der Befürworter in der Nördlinger Innenstadt angemeldet worden sei, werde dieser Vorrang gegeben. Es seien eine Auftakt- und Abschlusskundgebung vor dem Nördlinger Rathaus sowie ein Demonstrationszug geplant. Die entsprechenden Bereiche werden für die so genannten Spaziergänger gesperrt.