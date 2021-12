Allgemeinverfügung zur Regelung von Schweigemärschen

per Mail teilen

Aufgrund der beengten Verhältnisse in der Nördlinger Altstadt ließen sich die Mindestabstände bei Zusammenkünften mit mehreren hundert Menschen nicht einhalten, argumentiert der Landkreis Donau-Ries. imago images imago / imageBROKER/WilfriedxWirth

Das Landratsamt des Kreises Donau-Ries hat eine Allgemeinverfügung zur Regelung der sogenannten Schweigemärsche erlassen. Damit reagiert der Landkreis auf frühere Proteste von Gegnern der Coronamaßnahmen. Zwei dieser sogenannten Schweigemärsche von Gegnern der Coronamaßnahmen hat es in Nördlingen bereits gegeben. Der erste zeichnete sich laut Landratsamt durch "äußerst unkooperatives Verhalten" der Teilnehmer aus. Der zweite verlief dagegen friedlich. Für Freitag wird per Messengerdienst erneut zu solch einem Treffen aufgerufen. Die Kreisverwaltung verlangt in der Allgemeinverfügung nun, dass die Märsche offiziell angekündigt und ein Leiter benannt werden müsse. Das sei zuvor nicht geschehen. Außerdem bestehe eine FFP2-Maskenpflicht. Denn aufgrund der beengten Verhältnisse der Nördlinger Innenstadt sei der geforderte Mindestabstand nicht einzuhalten, heißt es weiter. Für künftige Märsche behält sich die Behörde zudem Verschärfungen vor, bis hin zum Verbot.