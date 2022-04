Ältestes nördlich der Alpen verspeistes Ei entdeckt

per Mail teilen

So viel vorweg: Gefärbt ist das Hühnerei nicht gewesen. Passend zu Ostern haben Archäologen in Nördlingen Reste eines wirklich alten Hühnereis entdeckt: Nach ihren Erkenntnissen ist dieses Ei vor etwa 2.400 Jahren verspeist worden. Wie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege mitteilte, handelt es sich dabei um den ältesten Nachweis für den menschlichen Konsum von Eiern nördlich der Alpen.

Die nur millimetergroßen Reste der Eierschalen waren auf einer Fabrikbaustelle in Nördlingen gefunden worden. Dort lagen sie in einer Abfallgrube aus dem 4. Jahrhundert vor Christus zwischen Tierknochen und verbranntem Getreide: "Die Lage inmitten von Speiseresten spricht dafür, dass das Hühnerei tatsächlich dem Verzehr diente", heißt es in der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Ob das Ei gekocht war, lasse sich allerdings anhand der Schalensplitter nicht mehr sagen.