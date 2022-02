Wie der SSV Ulm 1846 Fußball Nachwuchskicker zu Profis machen will

Die Fußballer des SSV Ulm bauen künftig noch mehr auf den eigenen Nachwuchs. Seit diesem Jahr ist der Verein offizielles DFB-Nachwuchsleistungszentrum. Die Ausbildung läuft bereits.

Jeremy Holzer ist 19 Jahre alt. Er spielt mit dem SSV Ulm 1846 Fußball in der A-Junioren-Bundesliga, der höchsten Spielklasse für U19-Mannschaften. Seine fußballerische Ausbildung auf dem SSV-Gelände hinterm Donaustadion findet er "cool". Das DFB-Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) sei ein Meilenstein für den Verein, sagt er. Insgesamt werden dort derzeit rund 170 junge Fußballer ausgebildet - er ist einer davon.

"Das ist auf jeden Fall eine besondere Sache, hier zu spielen", sagt Holzer, der aus Kempten stammt und in Ulm wohnt. Man sehe, wie viel Mühe sich der Verein gebe, um gute Voraussetzungen für die fußballerische Ausbildung zu schaffen. Für medizinische Betreuung, Hausaufgaben aus der Schule, Krafttraining und Videoanalysen - für alles gibt es einen eigenen Raum. "Natürlich will ich hier zum Profi werden", sagt der 19-Jährige mit überzeugtem Gesichtsausdruck.

Viel Geld für den Nachwuchs

Einen mittleren sechsstelligen Betrag steckt der SSV Ulm 1846 Fußball nach eigenen Angaben pro Jahr in sein NLZ. Von der U10 bis zur U19 gibt es neun Mannschaften und mehr als 40 Trainer, Betreuer und Mitarbeiter, die sich tagtäglich um die Nachwuchsfußballer kümmern. Vier NLZ-Mitarbeiter sind fest angestellt, darunter zwei Trainer. "Aber ohne Teilzeitkräfte und die vielen Ehrenamtlichen geht es in keinem Verein", fügt NLZ-Leiter Dieter Märkle hinzu.

Strenge Kriterien des DFB

Die fünf extra Plätze für Jugendfußball (inklusive Kunstrasen) und die ausreichende Anzahl an Umkleidekabinen waren dem DFB ebenfalls wichtig. Doch es fehlte noch die finanzielle Unterstützung. Anfang des Jahres gab der SSV Ulm 1846 Ulmer dann das IT-Unternehmen Data Group als Hauptsponsor und Namensgeber bekannt. Mit welchem Betrag die Firma das NLZ unterstützt, ist allerdings nicht bekannt. Mit dem Sponsor wurde der SSV Ulm 1846 Fußball schließlich offiziell zum NLZ ernannt.

NLZ-Leiter Dieter Märkle hat mit dem Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fubßall viel vor. SWR Uli Zwerenz

Internat soll es erstmal nicht geben

Ein Internat wie beispielsweise beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim, in dem die Jugendspieler übernachten können, sei auch aus finanziellen Gründen nicht geplant, so Märkle. Außerdem sollten die Nachwuchsspieler ohnehin nicht zu früh aus ihrem familiären und schulischen Umfeld gerissen werden. Was es aber schon seit Anfang 2021 gibt, ist eine Zusammenarbeit im Nachwuchsbereich mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Zu diesen Meisterwimpeln der Jugendmannschaften sollen noch einige dazu kommen. SWR Uli Zwerenz

Ehrgeizige Ziele im NLZ

Das oberste Ziel für den ehrgeizigen NLZ-Leiter Märkle ist es, möglichst viele Jugendspieler für die eigene erste Mannschaft auszubilden und sie nicht wie in der Vergangenheit, immer an andere Vereine abgeben zu müssen. Wie Vorstand Anton Gugelfuß vor wenigen Tagen betonte, kann der Verein durch den Titel "NLZ" nun aber Förderverträge für die Talente vergeben und eine Ausbildungsvergütung verlangen, wenn sie woanders hingehen.

Aufstieg in die dritte Liga anvisiert

Derzeit spielt die erste Ulmer Mannschaft in der Regionalliga Südwest. Als Tabellenführer bestehen durchaus Chancen, am Ende der Saison in die dritte Liga aufzusteigen. Außerdem sollen irgendwann alle Jugendmannschaften im NLZ in den obersten Ligen spielen. Auch um mit anderen hochklassigen Vereinen mithalten zu können. Aber langsam. "Nachwuchsarbeit ist mittel- und langfristig zu sehen", so Märkle.