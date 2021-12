Uniklinik Ulm: Nikolaus bringt kranken Kindern aus luftiger Höhe Geschenke

Nikolausaktion an der Uniklinik Ulm: Ein Höhenretter der Feuerwehr Ulm seilte sich am Montag vom Dach der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ab und brachte den jungen Patienten Geschenke.

Ein ganz besonderer Nikolaus hat am Montagvormittag an der Ulmer Kinderklinik Geschenke verteilt - einer, der garantiert schwindelfrei ist und der von den jungen Patientinnen und Patienten sehnsüchtig erwartet wurde. Unter dem roten Gewand des Nikolaus steckte ein Feuerwehrmann der Höhenrettung der Ulmer Feuerwehr, der sich samt schwerer Geschenkesäcke vom Dach der Kinderklinik abseilte.

"Wir wussten, dass die Kinder hier auf der Station in der Weihnachtszeit sicherlich keine so schöne Zeit haben...und darum wollten wir ihnen eine kleine Freude machen."

Corona-Pandemie: Nikolaus darf Geschenke nicht persönlich übergeben

Wegen der Corona-Pandemie durfte der im Nikolaus-Kostüm steckende Höhenretter der Ulmer Feuerwehr, Christian Hack, die Geschenke nicht persönlich übergeben. Stattdessen überreichte er seine Gaben dem Leitenden Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Manfred Hönig. Er wird die Geschenke an die kleinen Patientinnen und Patienten weitergeben und freut sich über die Aktion. Denn ein Austausch, wie er üblicherweise mit Besuchen und auch Geschenken in der Nikolaus- und in der Vorweihnachtszeit stattfindet, könne leider derzeit so nicht gewährleistet werden.

"Von daher ist diese Aktion auch eben vor diesem Hintergrund noch einmal ganz besonders zu bewerten und ganz besonders wichtig."

Viele der kleinen Patientinnen und Patienten sind so krank, dass sie nicht mit vor die Tür dürfen. Aber durch den mutigen Feuerwehr-Kletterer und seine Geschenke kommt wenigstens ein bisschen Nikolaus-Stimmung auf.

"Da freuen wir uns sehr, dass es so toll geklappt hat und sind sehr dankbar und hoffen, dass er auch die nächsten Jahre mal wieder zu uns zu Besuch kommen wird.“

Mit der Aktion möchte die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ulm den jungen Patientinnen und Patienten der Kinderklinik Ulm zum Nikolaustag eine Freude machen.