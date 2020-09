Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre haben auch in der Region Spuren hinterlassen. In vielen Flüssen zwischen Ostalb und Oberschwaben sind die Wasserstände niedriger, als sie es sein sollten. Dramatisch sei die Lage nicht, heißt es von der Ostalb und aus dem Alb-Donau-Kreis. Auch wenn die Lone bei Breitingen im Alb-Donau-Kreis, die Brenz bei Königsbronn im Kreis Heidenheim oder der Schwarze und der Weiße Kocher im Ostalbkreis derzeit Niedrigwasser führen. Daran hätten auch die teils heftigen Regenfälle der vergangenen Tage nichts geändert. Und dennoch: Vor Wasserentnahme-Verboten wie in anderen Gegenden in Baden-Württemberg sei man in der Region noch weit entfernt.