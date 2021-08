per Mail teilen

Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball hat am Freitag auswärts gegen den FC 08 Homburg 3:3 Unentschieden gespielt. Drei Mal war das Team von Trainer Thomas Wörle in Führung gegangen, drei Mal glichen die Homburger aus. Der Treffer zum 3:3-Endstand fiel schließlich in der vierten Minute der Nachspielzeit.