Die niederländische Verteidigungsministerin Ank Bijleveld-Schouten besucht am Dienstag den NATO-Stützpunkt in der Ulmer Wilhelmsburg. Dabei will sie sich über den Verlauf der seit dem 6. Mai laufenden NATO-Übung "Steadfast Defender" informieren. Die Ulmer Soldatinnen und Soldaten trainieren im Rahmen dieses Manövers diverse Bedrohungsszenarien am Computer. Eigentlich sollte an dem Termin auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer teilnehmen. Sie hat nach Angaben eines Ulmer NATO-Sprechers ihre Teilnahme jedoch kurzfristig abgesagt.