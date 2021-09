Das 15.000-Einwohner-Städtchen Langenau im Alb-Donau-Kreis gilt mittlerweile als Storchenstadt. Der mögliche Jungstorch-Rekord sorgt in diesem Jahr aber nicht nur für Vorfreude.

Das Geklapper der Weißstörche ist derzeit in Langenau reichlich zu hören. Fast 30 Paare sind nach ihrem langen Flug aus den Winterquartieren im Süden in das Städtchen an der Nau zurückgekehrt und brüten auf Kaminen, Plattformen, Dächern und sogar auf Mobilfunkmasten. Wenn die Jungtiere schlüpfen, könnten es 150 Störche in der Stadt werden. Vorfreude pur herrscht bei Wolfgang Mauchart in seiner Gärtnerei. Er hat auf dem Dach extra eine Metallplattform anbringen lassen und beobachtet, wie die Störche Nistbaumaterial aus seinem Obstgarten holen.

Verschmutzugen durch Storchenkot ärgert so manchen

Auch der Bürgermeister von Langenau, Daniel Salemi (parteilos), ist stolz auf die wachsende Storchenpopulation. Die Stadt investiere dafür auch Geld und Tatkraft, etwa bei der Reinigung der Nester. Allerdings gebe es inzwischen auch Einwohnerinnen und Einwohner, denen es allmählich zu viel mit den Störchen werde, vor allem, wenn es um Verschmutzungen durch den Kot der Tiere gehe.

2005 kamen die ersten Störche wieder nach Langenau

Mehr als 40 Jahre lang gab es in Langenau gar keine Störche mehr, bis 2005 die ersten wiederkamen. Seitdem geht’s aufwärts, beobachtet der Langenauer Feldschütz Sven Ehret, auch, weil man immer mehr Nestplattformen zur Verfügung gestellt habe. Und im Langenauer Ried vor den Toren der Stadt finden sich reichlich Mäuse, Regenwürmer und Heuschrecken. Noch werden davon alle satt.

Faszinierend: Bis zu 50 Störche über dem Himmel der Stadt

Manchmal muss sich der Feldschütz um Probleme kümmern, wenn Störche zum Beispiel ein Nest auf einem Kamin bauen, der noch in Betrieb ist. Aber die schönen Seiten eines sich anbahnenden Rekordsommers überwiegen doch - und der Anblick von bis zu 50 Störchen über dem Himmel von Langenau gefalle und fasziniere ihn schon, sagt Feldschütz Sven Ehret.