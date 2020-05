Volles Haus für Dieter Nuhr, obwohl er nur wenig gesprochen hat. Im Prediger in Schwäbisch Gmünd sind bis 10. Juni Fotografien von Dieter Nuhr zu sehen – zur Ausstellungseröffnung ist der Kabarettist selbst angereist

Deutlich über 500 Gäste im Prediger ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, Dieter Nuhr einmal aus der Nähe zu sehen und seine Fotoarbeiten zu betrachten. Sie mussten feststellen: der Kabarettist mit den messerscharfen Kommentaren und Moderationen hat auch eine sehr ernste Seite.

Hat Spaß im Gespräch mit seinen Fans: Der Kabarettist Dieter Nuhr bei der Ausstellungseröffnung in Schwäbisch Gmünd. Dort werden bis 10. Juni seine Fotografien gezeigt. SWR Frank Wiesner

Die Fotografien, die bis zum 10. Juni in den stilvollen Räumen des Predigers in Schwäbisch Gmünd zu sehen sind – sind nicht Nuhr-lustig. So eloquent und charmant sich Dieter Nuhr bei seinen zahllosen Fernsehauftritten präsentiert, genauso ernst will er auch als bildender Künstler genommen werden. "Ich fahre vier-, fünfmal im Jahr los, extra um in anderen Teilen der Welt Fotografien zu machen", sagt Dieter dem SWR.

Den kompletten SWR4-Hörfunkbeitrag mit Statements von Dieter Nuhr zu seinen Bildern hören Sie hier: