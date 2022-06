9-Euro-Ticket: Erfolgreicher Start rund um Ulm und auf der Ostalb

per Mail teilen

Busse und Bahnen der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH (DING) sind zum Start des 9-Euro-Tickets spürbar voller gewesen als an den Tagen zuvor. Viele wollen es für die Freizeit nutzen.

Am Ulmer Hauptbahnhof waren gleich an den ersten Tagen auffallend viele Fahrgäste mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs, das hat eine Umfrage des SWR ergeben. Die meisten Besitzer der günstigen Monatskarte waren begeistert von dem Angebot, gerade Familien oder Menschen, die nun mit dem Zug an ihr Ausflugsziel fahren. Einige wollten sich die Stadt Ulm ansehen. Ein Mann sagte, dass er normalerweise gar nicht mit der Bahn fahre, es nun aber mal ausprobiere. Bislang finde er die Idee gut.

Mehr Fahrgäste in Regionalzügen, Bussen und Straßenbahnen

Die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) hat laut einem Sprecher in ihren Regionalzügen nach Laupheim (Kreis Biberach), Langenau und Blaustein-Herrlingen (Alb-Donau-Kreis), aber auch nach Illertissen (Kreis Neu-Ulm) einen spürbaren Anstieg der Fahrgastzahlen festgestellt. Auch die Busse und Straßenbahnen im Ulmer Stadtgebiet seien an den ersten Tagen durch das 9-Euro-Ticket sehr gut frequentiert gewesen, so Sebastian Koch von den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU).

DING: Genügend Platz für Nutzer von 9-Euro-Tickets

Sebastian Koch geht aber, Stand Freitag (3. Juni), nicht davon aus, dass deshalb mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden müssen, weil so viele das 9-Euro-Ticket nutzen wollen. Noch gebe es genügend Kapazität. Wie es sich am Pfingstwochenende und in den Ferien entwickle, müsse abgewartet werden.

"Wir sind bereit, alle Menschen schnell und pünktlich an ihr Ziel zu bringen", so Koch zuversichtlich.

"OstalbMobil" in Aalen - starke Nachfrage nach 9-Euro-Ticket

Bei der OstalbMobil GmbH in Aalen sind die Erfahrungen ähnlich wie in Ulm. Das Ticket werde sehr gut angenommen, heißt es. Laut Paul-Gerhard Maier, Geschäftsführer von OstalbMobil, sind an den Servicestellen in Aalen und Ellwangen (Ostalbkreis) bislang mehr als 1.500 Tickets verkauft worden. Eine Gesamtübersicht gebe es aber noch nicht.

"Es kann eine gigantische Werbekampagne für den ÖPNV werden"

9-Euro-Ticket - Engpass über Pfingsten und in Pfingstferien befürchtet

Wann die Fahrgäste die günstigen Monatskarten nutzen werden, das sei die große Unbekannte. Am Pfingstwochenende und in den Pfingstferien befürchtet Maier jedoch eine Überlastung der Züge, weil er glaubt, dass dann viele mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs sein werden. Das könnte dem guten Angebot schaden, fürchtet er. Hinzu komme, dass die Remsbahn am Pfingstwochenende gesperrt sei und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden soll.