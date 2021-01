In ihren Neujahrsgrüßen gehen Oberbürgermeister und Landräte von Schwäbisch Gmünd bis Biberach auf die Corona-Pandemie ein. Teils jedoch geht der Blick über die Zeit der Pandemie hinaus.

Der Landrat des Ostalbkreises, Joachim Bläse (CDU), geht nach dem Corona-Impfstart im Landkreis am Silvestertag zuversichtlich ins neue Jahr. Es brauche noch etwas Geduld, bis sich der Alltag wieder normalisiere, so Bläse.

Viel Hoffnung gibt es auf ein "normaleres" Jahr 2021 (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Richard Arnold (CDU), Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd, erklärte in seinem Grußwort auf der Internetseite der Stadt, dass nach der Pandemie noch andere Herausforderungen warteten, wie der Klimawandel oder auch die Digitalisierung. Neue Lösungen und Technologien müssten her, so Arnold. Er wirbt für das in Schwäbisch Gmünd geplante Wasserstoff-Kompetenzzentrum.

"Niemand weiß heute, ob die Entscheidungen, die Wege in diesem Jahr die passenden waren. Das wird erst die Rückschau zeigen. Ich bin mir aber sicher, dass wir gemeinsam auch die nächsten Wochen noch verantwortungsvoll und klug meistern werden." Richard Arnold, Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd

Biberachs Landrat Heiko Schmid (Freie Wähler) erklärte, dass Themen wie neue Mobilitätskonzepte und der Klimawandel im Jahr 2020 zu kurz kamen. Hier dränge die Lösungssuche nun.

"Stichwort Mobilitätskonzept: (...) es muss ein gutes, günstiges Angebot da sein, das muss dem Kreis auch was wert sein, da müssen wir zum Teil auch in Vorleistung gehen." Heiko Schmid, Landrat des Kreises Biberach

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) und seine Neu-Ulmer Amtskollegin Katrin Albsteiger (CSU) gehen mit Zuversicht ins neue Jahr. Die ersten Monate würden noch schwierig, so die Oberbürgermeister in der "Südwest Presse", das Frühjahr werde aber eine Aufbruchstimmung bringen. Der traditionelle Neujahrsempfang musste am Freitag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.