Im Kreis Neu-Ulm erhöht sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten auf fünf. Am Donnerstag wurden laut Landratsamt zwei neue Erkrankungen bestätigt. Zudem müssen in einzelnen Fällen Schulklassen und Kindergartenkinder zuhause bleiben. Dabei handelt es sich laut Behörde um zwei Klassen der Grundschule in Nersingen und um jeweils eine Klasse der Grundschule Illerberg und der Wieland-Mittelschule. Auch zwei Klassen der Lindenhofschule in Senden sind betroffen. Begründete Verdachtsfälle gibt es zudem an zwei Kindergärten: Deshalb bleiben bis auf Weiteres die Einrichtung St. Martin in Illerberg und der Hort St. Christopherus in Senden geschlossen. Sobald die Testergebnisse vorliegen, soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. In Weißenhorn müssen Schüler einer Klasse an der Realschule zuhause bleiben, auch eine Klasse am Gymnasium ist betroffen. Fünf Schulklassen sind es an der Fach- und Berufsoberschule in Neu-Ulm.