Nach über zwei Jahren bekommt Ulm wieder ein Schülerforschungszentrum. Das so genannte Verschwörhaus bietet ab 2024 Raum für Projekte rund um Mathematik, Naturwissenschaft und Technik.

Das Schülerforschungszentrum ist zurück in Ulm - und zwar auf dem Weinhof im Verschwörhaus. Im Jahr 2021 war es vorübergehend in den Alb-Donau-Kreis nach Langenau verlegt worden. Ab kommendem Jahr ist das Gebäude in der Innenstadt von Ulm wieder Anlaufstelle für junge Forscherinnen und Forscher.

Schülerforschungszentrum mit ehrgeizigen Zielen

Dabei geht es um Projekte rund um die Bereiche MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), ebenso um Ingenieurwesen und Robotics. Das Konzept wurde am Mittwoch bei einer Podiumsveranstaltung im Verschwörhaus vorgestellt.

Lernende aus unterschiedlichen Bereichen sollen im neuen Forschungsdomizil zusammengebracht werden. Schülerinnen und Schüler ebenso wie Lehrlinge. Zudem sollen Partnerschaften mit der regionalen Industrie gebildet werden. Dabei verfolgt das Schülerforschungszentrum ehrgeizige Ziele: Es werde mit seinen rund 40 geplanten Projekten an nationalen und internationalen Wettbewerben für Nachwuchsforscher teilnehmen, hieß es.

Das Schülerforschungszentrum ist zurück in Ulm - und zwar auf dem Weinhof im Verschwörhaus. Das hat unter anderem Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (Mitte) angekündigt. Janosch Payer Press'n'Relations GmbH

Ulmer Verschwörhaus: So forschen junge Leute gemeinsam

Mit dem neuen Schülerforschungszentrum in Ulm wolle man wieder "ein schulübergreifendes Angebot machen, um junge Leute für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern", so Rolf Meuther, geschäftsführender Vorstand des Schülerforschungszentrums Südwürttemberg (SFZ). Dabei spielten auch neue Trends eine Rolle. "Wir beginnen mit Projekten rund um die Robotik. Das ist das, was Jugendliche heute enorm interessiert. Experimentieren mit selbst gebauten Robotern. Da rechnen wir mit starkem Zulauf."

Finanziert werde die Einrichtung durch die Stadt Ulm. Sie trägt die Kosten für den Umbau und übernimmt die Miete für die Räumlichkeiten im Verschwörhaus, so Meuther. Im Moment laufen die Umbauarbeiten noch. Unter anderem werden Labore eingerichtet. Außerdem soll es Platz für den Umgang mit neuen Medien geben, um etwa den Film- und Videoschnitt zu erlernen.

Schülerforschungszentrum fördert Chancengleichheit

Das Zentrum soll aber auch die Chancengleichheit fördern. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) betonte: "Das neue Schülerforschungszentrum soll vor allen jungen Menschen offen stehen. Da muss nicht erst studiert werden. Gute Ideen kann jeder einbringen."

Auch Ulmer Schulen bringen sich bei der Umsetzung des Konzepts ein. Dafür sollen Kooperationspartner wie die Universität und die Technische Hochschule Ulm, die Technische Hochschule Neu-Ulm und Unternehmen gewonnen werden.

Teilnahme für Schüler kostenlos

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme an den Projekten und Workshops kostenfrei und nicht an schulische Leistungen gebunden. Wer sich an den Wettbewerben der Projekte beteiligt, hat sogar die Chance, diverse Preise zu gewinnen.