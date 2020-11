per Mail teilen

Roboter erobern die Operationssäle: Die elektronisch gesteuerten Helfer wurden bereits in der Urologie eingesetzt, jetzt sollen sie auch in der Chirurgie für schonende Operationen sorgen.

Die Universitätskliniken in Ulm wollen künftig deutlich häufiger mit Robotern so genannte minimalinvasive Operationen durchführen.

Das Universitätsklinikum Ulm hat jetzt ein Robotikzentrum bekommen dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Dazu wurde ein neues Robotikzentrum gegründet. Es sei das erste Interdisziplinäre Robotikzentrum in der Region Alb-Allgäu-Bodensee, teilte das Klinikum mit.

Erstes Robotikzentrum in der Region

In den vergangenen Jahren haben Ärzte in der Urologie bereits mit einem Mini-Roboter operiert. Jetzt stehen in dem neuen interdisziplinären Zentrum zwei Robotik-Systeme zum Beispiel auch für die Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie oder Frauenheilkunde zur Verfügung.

Die Universitätskliniken in Ulm wollen künftig mehr minimalinvasive Operationen mit Hilfe von Robotern durchführen Pressestelle Universitätsklinikum Ulm

Im Gegensatz zur "offenen Chirurgie" werden für roboter-assistierte Operationen meist nur wenige acht bis zwölf Millimeter große Schnitte gesetzt. Dabei sitzt die Operateurin oder der Operateur an einer Computer-Konsole und bedient die vier interaktiven Arme des Operationssystems.

Viele Vorteile für Arzt und Patienten

Patienten profitieren von den minimalinvasiven Eingriffen: nur noch kleine Schnitte, geringerer Blutverlust, schnellere Erholung. In dem Robotik-Zentrum will die Ulmer Uni die OP-Methoden auch weiter erforschen. Und junge Ärzte sollen dort das Operieren per Konsole trainieren können.