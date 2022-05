Im Streit um die Zukunft des "Verschwörhauses" in Ulm hat der Gemeinderat am Donnerstagabend einstimmig ein neues Konzept beschlossen. Er sieht Regeln für eine künftige Nutzung des Gebäudes vor. Der neue Leiter des "Verschwörhauses", der Veranstaltungskaufmann Niklas Schütte, will mehr Menschen für das Haus begeistern, von Kindern bis Senioren. Bestehende Angebote sollen ausgeweitet werden, neue dazu kommen. Bisher war das "Verschwörhaus" eine kreative Digitalwerkstatt, die die Stadt finanziell gefördert hat, dafür aber auch profitierte. Zum Beispiel durch eine sofort verfügbare Technik für Videokonferenzen mit Software auf den Servern des Verschwörhauses, bis hin zu digitalen Hochwassermeldern unter Brücken. Der Verein Verschwörhaus e.V., der sich in knapp sechs Jahren des Bestehens des Hauses gegründet hat, hat sich am Abend nicht zu dem neuen Konzept geäußert, will dies aber in den nächsten Wochen tun.