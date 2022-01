Aalener Rektor Harald Riegel will Erfolgsgeschichte fortsetzen

Prof. Dr. Harald Riegel

Vor seiner Zeit an der Aalener Hochschule hat der 56-jährige Harald Riegel Karriere in der Industrie gemacht, etwa beim Autozulieferer Mahle in Stuttgart. Jetzt leitet er die Geschicke der Hochschule und das Studium von 6.000 jungen Menschen. Was das in der Pandemie bedeutet, erzählt Professor Harald Riegel im SWR-Interview.