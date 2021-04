per Mail teilen

Der Physiker Harald Riegel ist am Donnerstag mit großer Mehrheit zum neuen Rektor der Hochschule Aalen gewählt worden. Riegel ist Professor an der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik. Er übernimmt zum neuen Jahr das Amt von Rektor Gerhard Schneider, der 14 Jahre lang an der Spitze der Hochschule Aalen stand.