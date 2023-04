Nachdem Ernst-Wilhelm Gohl im vergangenen Jahr zum evangelischen Landesbischof gewählt wurde, hat Ulm jetzt einen neuen Dekan: Torsten Krannich. Er fordert eine digitalere Kirche.

Der Kirchenbezirk Ulm hat einen neuen Dekan. Der 51-jährige Dr. Torsten Krannich ist zum Nachfolger von Ernst-Wilhelm Gohl gewählt worden, der vergangenes Jahr das Amt des württembergischen Landesbischofs übernommen hat. Krannich soll sein Amt voraussichtlich nach den Sommerferien antreten.

Digitalisierung als Chance für die Kirche

Krannich ist im Augenblick als geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinden Essingen und Lauterburg (beide Ostalbkreis) tätig. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Die Aufgabe als Dekan im Ulmer Münster sei ein Traumjob, sagte er dem SWR.

Wie die Evangelische Landeskirche mitteilt, lege Krannich großen Wert auf die Präsenz der Kirche in der digitalen Welt: "So wie einst der Turm des Ulmer Münsters weithin erkennbar das Evangelium verkündete, so muss Kirche heute auf vielen Kanälen, vor allem in den sozialen Medien sichtbar sein." Bei der Digitalisierung in der Kirche gehe es aber auch darum, Verwaltungsabläufe ins 21. Jahrhundert zu holen. So müsse es auch möglich sein, Trau- und Taufanmeldungen über das Smartphone auszufüllen.

Stationen in mehreren Gemeinden

Der neue Münsterdekan hat nach Angaben der Evangelischen Landeskirche nach der Schule eine Ausbildung zum Facharbeiter für Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik absolviert und studierte Theologie in Berlin und Jena. Auf die Promotion folgte das Vikariat in Steinenberg sowie eine Zeit als Dienstaushilfe im Dekanat Heilbronn bis 2007. Von 2007 bis 2013 arbeitete er als Pfarrer in Heilbronn-Neckargartach. Seit 2013 hat Krannich das geschäftsführende Pfarramt in Essingen inne und seit 2022 zusätzlich auch die Geschäftsführung in der Kirchengemeinde Lauterburg. Seit 2022 ist er zudem als Dekanstellvertreter im Kirchenbezirk Aalen tätig.