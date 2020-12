In Schwäbisch Gmünd wird eine neue Art Mülleimer getestet. Das teilt die Gesellschaft für Abfallbewirtschaftung im Ostalbkreis, kurz GOA mit. Die GOA nennt den neuen Mülleimer Premiumtonne. Sie fasst 240 Liter Abfall und ist abschließbar. In die Tonne können alle Arten von Müll geworfen werden, vom Biomüll, über den gelben Sack bis hin zum Restmüll. Allerdings muss der Müll getrennt werden und darf nur in verschlossenen Beuteln in der Tonne landen. Mitarbeiter der GOA sortieren dann die verschiedenen Beutel per Hand. Der Vorteil für die Kunden: Sie müssen den Eimer nur alle 14 Tage vors Haus stellen und nicht wöchentlich im Wechsel. Der Service kann freiwillig bestellt werden und kostet pro Jahr zusätzlich zu den bestehenden Müllgebühren rund 320 Euro.