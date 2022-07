Neuer Hubschrauberlandeplatz am Bundeswehrkrankenhaus

Am Bundeswehrkrankenhaus Ulm wird am Mittwochnachmittag der neue Hubschrauberlandeplatz eingeweiht. Fünf Jahre wurde daran gebaut. Der Landeplatz befindet sich auf einem Turm auf dem Dach des Krankenhauses. Patientinnen und Patienten werden künftig per Fahrstuhl direkt in den Schockraum gebracht. Das vermeidet laut Bundeswehr eine gefährliche Umlagerung. Da der Schockraum laut Gesetzlicher Unfallversicherung in der Nähe des Landeplatzes liegen muss, war der Neubau notwendig. Die sechs Tonnen schwere Plattform mit beheizbarem Boden liegt nicht auf dem Gebäude selbst, sondern auf separaten Stützen, so dass der Klinikbetrieb während des Baus weiterlief.