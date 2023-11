per Mail teilen

An der Frauenklinik der Uniklinik Ulm gibt es ein neues Angebot für Schwangere. Am Mittwoch öffnet dort ein Hebammenkreißsaal. Dahinter steckt ein besonderes Betreuungskonzept.





Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Ulm eröffnet am Mittwoch ihren neuen Hebammenkreißsaal. Dort werden Gebärende ausschließlich durch Hebammen betreut. Dahinter steckt ein neues individuelles Betreuungskonzept, das es an der Uniklinik Ulm bisher noch nicht gab.

Neuer Kreißsaal: 1:1-Betreuung nur durch Hebammen

Mit dem neuen Angebot des Hebammenkreißsaals wolle man Eltern darin bestärken, einem natürlichen Geburtsvorgang zu vertrauen und eine selbstbestimmte Begleitung ermöglichen, so Susanne Lehr, Bereichsleitung der Sektion Geburtshilfe des Universitätsklinikums Ulm. Werde sonst bei allen Geburten automatisch Ärztepersonal hinzugezogen, liege der Fokus hier auf einer 1:1- Betreuung nur durch Hebammen.

Werdende Eltern im Gespräch mit einer Hebamme. An der Uniklinik Ulm gibt es jetzt einen neuen Hebammenkreisßsaal, um eine nur durch Hebammen betreute Geburt zu ermöglichen (Symbolbild). Pressestelle Universitätsklinikum Ulm

Uniklinik Ulm bietet damit Alternative zur Hausgeburt

"Wir möchten mit dem neuen Angebot der Geburtsbetreuung durch Hebammen vor allem Frauen ansprechen, die sich eine natürliche Geburt wünschen, aber sich diese daheim oder in Geburtshäusern nicht zutrauen", erklärt Susanne Lehr weiter. Denn hier sei das Ärzte-Team immer in der Nähe, falls es zu unvorhersehbaren Komplikationen komme. "Ohne diese enge und auf das Wohl der Gebärenden zentrierte Zusammenarbeit wäre der Hebammenkreißsaal nicht möglich."

Der Fokus liegt auf der individuellen und selbstbestimmten Begleitung normal verlaufender Geburten.

Angebot nur für unauffällige Schwangerschaften

Da die Sicherheit für Mutter und Kind nach wie vor an erster Stelle stehe, könne man die Betreuung im Hebammenkreißsaal jedoch ausschließlich gesunden Frauen mit unauffälligen Schwangerschaften ermöglichen, betont Susanne Lehr. Ausschlusskriterien seien etwa ein vorangegangener Kaiserschnitt oder ein diagnostizierter Schwangerschaftsdiabetes.

Uniklinik Ulm bietet Betreuung auch nach der Geburt

Auch nach der Geburt sei bei Bedarf eine Mitbeurteilung durch Ärztinnen und Ärzte der Frauenheilkunde, Anästhesie und Kinderheilkunde möglich, hieß es. Interessierte können sich ab sofort bei der Klinik vorstellen. An der Frauenklinik des Universiätsklinikums Ulm kommen jährlich mehr als 3.000 Babys zur Welt.