Die Narrenzunft Riaddeifl aus Ehingen-Kirchbierlingen (Alb-Donau-Kreis) hat am Ortsrand einen Fasnetswanderweg eingerichtet. Zehn Narrenzünfte und die Kinder des Kindergartens in Kirchbierlingen haben Schaukästen gestaltet, in denen die Zünfte ihr Häs und ihre Geschichte zeigen. Er soll bis mindestens Aschermittwoch bestehen bleiben.