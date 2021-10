Das ist Joy Alemazung

Joy Alemazung (CDU) ist in Kamerun geboren und lebt aktuell mit seiner Familie in Schwäbisch Gmünd. Der 46-Jährige arbeitete zuletzt acht Jahre für das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit in Berlin. Alemazung hat einen Doktor der Politikwissenschaften. Er ist der erste schwarze Bürgermeister der Region. In Heubach holte er zwei Drittel der Stimmen bei der Bürgermeisterwahl. Die klare Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger für den 46-Jährigen wird als Signal für die Weltoffenheit der Heubacher gefeiert.