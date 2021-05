per Mail teilen

Die Lebenshilfe Donau-Iller baut für fast zehn Millionen Euro eine neue Werkstätte für Menschen mit psychischer Behinderung. Offizieller erster Spatenstich war am Donnerstag. Der Neubau entsteht im Ulmer Stadtteil Böfingen. Dort sollen Arbeitsplätze für 162 Menschen entstehen. Die Mitarbeiter der Werkstätte kommen aus dem Ulmer Stadtgebiet und dem Alb-Donau-Kreis, teilte die Lebenshilfe mit. In der neuen Werkstätte sei genügend Platz für den Berufsbildungs- und den Arbeits- und Beschäftigungsbereich. Das Gebäude soll in gut anderthalb Jahren fertig sein. Die Lebenshilfe Donau-Iller beschäftigt derzeit 170 Menschen mit psychischer Behinderung.